Prolungamento degli orari di apertura degli esercizi commerciali di Fondi. A deciderlo, con un'ordinanza, è stato il vicesindaco Beniamino Maschietto. Da questa sera gli orari di apertura al pubblico sia delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa che delle attività di ristorazione. Ferme restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio comunale per le attività commerciali al dettaglio in sede fissa, gli orari di apertura al pubblico sono fissati dalle ore 7.30 alle 21.30 per tutti i giorni della settimana compresi le domeniche e i festivi.

Per le attività di ristorazione (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali quali, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie ), sia per la somministrazione sul posto che per l'asporto, i limiti di apertura al pubblico sono dalle ore 5.30 alle 24.00 tutti i giorni della settimana compresi le Domeniche e i festivi.



«L'evolversi della situazione epidemiologica nel Lazio – rendono noto il Vice Sindaco Maschietto e l'Assessore alle Attività produttive Giorgia Salemme – attesta l'efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di contagiosità in progressivo decremento. Di conseguenza è necessario compensare il rischio connesso alla maggiore circolazione di persone con appropriate misure di prevenzione e contenimento del contagio, specialmente negli ambienti a maggiore esposizione del rischio, a tutela della sanità pubblica».