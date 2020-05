Proseguono a ritmo serrato gli interventi di manutenzione negli istituti scolastici del territorio. Infatti, durante il periodo di chiusura delle scuole dovuto all'emergenza Covid-19, l'amministrazione comunale di Pomezia ha portato avanti una serie di lavori di riqualificazione. Attualmente, sono in fase di ultimazione i lavori di rifacimento dell'intonaco e tinteggiatura di tutte le pareti della palestra di via Orazio; mentre alla palestra di via Cincinnato sono ultimati i lavori di rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura di tutte le pareti e la sistemazione dei bagni e al momento si stanno eseguendo delle sistemazioni esterne sull'edificio.

«Stiamo portando avanti una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria - ha spiegato l'assessore Federica Castagnacci - Siamo già intervenuti presso la scuola d'infanzia Maria Immacolata, con la tinteggiatura totale di tutti gli spazi interni e presso la scuola primaria di Santa Procula, dove la tinteggiatura degli spazi interni è stata eseguita a seguito di importanti prove strutturali e prove geologiche. La medesima tipologia di indagini strutturali, propedeutiche per la progettazione di interventi finalizzati all'adeguamento degli edifici alla vigente normativa sismica, è stata effettuata presso la scuola primaria di via Pier Crescenzi dove è in fase di organizzazione la cantierizzazione per il ripristino. Sono stati eseguiti i lavori di ripristino dell'impermeabilizzazione delle coperture della scuola elementare Trilussa e della scuola Castagnetta dove si erano verificate infiltrazioni. Al termine di questi interventi continuerà l'attività di tinteggiatura anche delle altre scuole».

Inoltre, spiega il sindaco Zuccalà, «approfittiamo di questa fase di chiusura forzata delle scuole per riqualificare il patrimonio scolastico di competenza comunale attraverso una serie di interventi per rendere gli spazi più efficienti ed accoglienti. Simbolo di collegamento tra generazioni, la scuola rappresenta una priorità per la nostra Amministrazione: vogliamo garantire a studenti, docenti e operatori le condizioni migliori per svolgere l'attività didattica e usufruire dei servizi necessari».