Novità importanti per il mercato settimanale a Itri. Infatti con una ordinanza il Sindaco di Itri, Antonio Fargiorgio, ha disposto che a partire da venerdì 22 maggio 2020 riprenderà l'attività del mercato settimanale del venerdì in località Giovenco.L'attività di vendita verrà effettuata osservando le prescrizioni e le misure di prevenzione igienico-sanitarie e di sicurezza dettate dall'ordinanza regionale n. Z00041 del 16.05.2020 in materia e nel rispetto delle disposizioni nazionali in periodo di Covid-19.

"Riapriamo integralmente il mercato settimanale - spiega il Sindaco - un altro passo verso la ripresa della normalità. Debbo ringraziare gli uffici che hanno predisposto tutto quanto necessario perché si realizzasse questo risultato, che era atteso da tanti cittadini. Raccomando a tutti, commercianti ed utenti, il rispetto delle norme dettate per garantire la salute e la sicurezza pubblica. Ai commercianti che fanno ritorno al nostro mercato settimanale - conclude l' Fargiorgio - va l'augurio di una positiva ripresa lavorativa".