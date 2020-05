Visiere protettive anti contagio per gli iscritti all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Latina, questa l'iniziativa dei farmacisti della provincia di Latina e della Federfarma Latina, che continua a mostrare sensibilità in questo periodo di emergenza Covid 19.

Si tratta di un dispositivo che, indossato insieme alla mascherina protettiva, precisando che non rappresenta un'alternativa alla mascherina stessa, è in grado di assicurare una maggiore protezione e aumentare così il livello di sicurezza nell'espletamento del servizio, a tutela dei colleghi e della moltitudine di cittadini che quotidianamente entrano in contatto con noi farmacisti.

L'Ordine Farmacisti Latina e Federfarma Latina, attraverso la fornitura di questo dispositivo, intendono sottolineare l'apprezzamento per il ruolo svolto quotidianamente da tutti i colleghi in questo particolare momento emergenziale, ruolo che sempre di più dimostra quanto sia indispensabile il nostro apporto alla società tutta.