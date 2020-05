L'Amministrazione comunale di Gaeta decide di spingersi oltre, rispetto a quanto inizialmente preventivato, per offrire al maggior numero possibile di cittadini la possibilità di eseguire gratuitamente i test sierologici, primo screening epidemiologico finalizzato ad individuare una potenzialità di contagio. Lo scopo è quello di monitorare la ricerca dell'asintomatico e garantendo così una maggiore sicurezza alla comunità.

Come anticipato la settimana scorsa, il Comune ricorda che inizieranno domani, sabato 23 maggio, i test destinati alle persone che hanno le seguenti caratteristiche. In primo luogo, l'Isee fino a 7000 euro (dando precedenza alla fascia 0 - 3000 euro, a seguire la fascia fino a 5.000 euro).

A seguire, saranno privilegiati i cittadini con una tra le seguenti condizioni: donne in stato di gravidanza; over 65 affetti da ipertesione; over 65 immunodepressi; over 65 diabetici; over 65 cardiopatici.

Per richiedere l'esame gratuito che sarà effettuato presso il centro Gamed in via Ancona, qualora si rientra nei parametri indicati, si può inviare una mail al seguente indirizzo: testsierologici@comune.gaeta.lt.it indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, recapito telefonico ed è possibile consultare e scaricare il modello con l'informativa dal sito istituzionale www.comune.gaeta.lt.it