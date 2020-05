In prima linea seppur in maniera diversa per l'emergenza Coronavirus. le forze dell'ordine e il personale sanitario lavorano incessantemente dall'inizio dell'emergenza per garantire la sicurezza e la salute a tutti. In quest'ottica assume ancora più significato la donazione della Questura di Latina che ha voluto assicurare un piccolo contributo di solidarietà a chi, sul territorio, condivide ogni giorno l'impegno di sostenere ed aiutare le persone in difficoltà, soprattutto in questa fase di emergenza da Coronavirus.

Così, nei giorni scorsi, a nome dell'intera Polizia di Stato della provincia, è stata consegnata al Comitato di Latina della Croce Rossa Italiana una somma di denaro, raccolta in Questura tra i poliziotti in servizio. Davvero un gesto significativo, uno di quelli che fanno la differenza e che aiutano a ricordare quanto sia importante ora, nonostante sia iniziata la fase delle riaperture, attenersi alle norme in materia di contenimento del Covid, per la salute personale e degli altri ma anche come forma di rispetto per chi è in prima linea ogni giorno.