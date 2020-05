C'è una foto del murales realizzato a Cisterna e riportante una celebre immagine dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nel messaggio lanciato via social dal Ministro della Salute Roberto Speranza. Questa la frase in ricordo della strage di Capaci: Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani. "Gli uomini passano ma le idee restano e camminano sulle gambe di altri uomini". - citando Giovanni Falcone

