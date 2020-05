Il sindaco di Roccagorga, Annunziata Piccaro, e il vicesindaco Mario Romanzi, intervengono in merito alle vicende che riguardano l'azienda municipalizzata "Vola" e le polemiche politiche delle scorse settimane.

"La situazione dell'Azienda Vola è sicuramente un tema caldo per Roccagorga in questo momento - dichiara il sindaco Nancy Piccaro - ma non c'è nulla da nascondere sulla questione. Questa amministrazione oggettivamente non ha mai nascosto di essere preoccupata della situazione debitoria trovata ad una prima ricognizione e stiamo approfondendo ogni questione con molta calma e lungimiranza, cercando piano piano di affrontare la situazione anche stabilendo rapporti di fiducia con i creditori con piani di rientro congrui. Nel frattempo abbiamo profondamente a cuore il destino dei lavoratori e lo dimostra il fatto che coloro che risultano impiegati in servizi sospesi hanno ricevuto la cassa integrazione in deroga. Stiamo lavorando per far emergere tutta la verità sulla situazione finanziaria della Vola non per puntare il dito contro qualcuno ma per dare una base solida e concreta al rilancio della Azienda stessa. Come stiamo affrontando le improvvise dimissioni del Presidente e Vicepresidente, che ringraziamo per il lavoro svolto, ma con i quali forse non siamo riusciti a trovare la giusta sinergia. basta pensare che le loro dimissioni sono arrivate subito dopo aver espresso una posizione contraria all'anticipo della cassa integrazione ai dipendenti cosa che, assolutamente, non rappresentava l'intenzione ne' la linea di indirizzo dell'Amministrazione. Nel frattempo è in via di pubblicazione l'avviso di selezione per il nuovo CDA che per tutta la durata della procedura di rinnovo sarà sostituito dalla Giunta Comunale, secondo una procedura prevista dallo Statuto, in tal modo si potrà dare continuità ai servizi erogati in collaborazione con il prezioso lavoro del Direttore e del Consigliere non dimissionario, ai quali va tutto il nostro ringraziamento per l'impegno ed il grande senso di responsabilità che stanno dimostrando"



L'interesse di tutte le forze politiche - dichiara il vicesindaco Mario Romanzi - sulla situazione Vola non ci spaventa ", anzi è in linea con l'"operazione verità" che questa maggioranza ha avviato sulla situazione finanziaria della Vola andando ad analizzare tutti i bilanci approvati in passato. Ciò che invece critichiamo fortemente sono le speculazioni politiche del Segretario del PD Francesco Scacchetti e del consigliere comunale Gianluca Frateschi. Il primo non si cura minimamente degli effetti negativi che le stesse potrebbero causare sulla vita aziendale come compromettere la fiducia dei creditori; il secondo si affanna a crearsi una credibilità politica quando in realtà, essendo stato membro del CDA meno di un anno fa, poteva fare gran parte di quelle attività necessarie per migliorare la situazione della Vola che oggi invoca. A proposito invece delle richieste dei consiglieri della minoranza - continua Romanzi -dimostrano ancora una volta di non comprendere la procedura di convocazione del consiglio comunale visto che si limitano a richiederne la convocazione senza allegare una proposta di deliberazione, come invece prevede il Regolamento. Anzi protocollano atti dove nemmeno specificano se si tratta di mozioni, interrogazioni o interpellanze il tutto con la colpevole complicità del Presidente del Consiglio ormai a rimorchio del PD, tant'è che presentano istanze diverse ma aventi lo stesso contenuto".