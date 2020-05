"L'avvio della Fase 2 ha rappresentato per tutti una nuova sfida e dopo una prima settimana di lavoro l'amministrazione comunale non può che essere orgogliosa della capacità dimostrata dalle donne e dagli uomini della Polizia Municipale nell'adempiere i loro compiti di servizio avendo costante l'attenzione ai bisogni della popolazione e alla sicurezza". Parole del vice sindaco e assessore alla Legalità, Sicurezza e Protezione Civile di Latina, Maria Paola Briganti, in un intervento ufficiale diffuso dal Comune. "In questi compiti, a volte innovativi o comunque diversi dai consueti perché l'emergenza ha dato nuovi contenuti e richiesto capacità di adeguamento e dedizione fuori dall'ordinario, spesso gli agenti sono stati affiancati dai volontari dei nostri gruppi di Protezione Civile attivati e coordinati dal Centro Operativo Comunale".

"Anche a loro vogliamo estendere il nostro ringraziamento per aver diffuso messaggi dagli altoparlanti, ritirato e consegnato mascherine; per aver regolamentato l'accesso ai cimiteri e alle mense Comunali; per aver affiancato la Croce Rossa nel triage del dormitorio emergenziale, nel ritiro dei carrelli solidali presso i supermercati e nella preparazione dei pacchi alimentari o la Caritas nel prestare assistenza agli ospiti di Al Karama; per aver collaborato con gli agenti nel controllo dei varchi della domenica ecologica al mare e nello scorso fine settimana in zona pub; per aver informato i cittadini delle regole di riapertura dei parchi cittadini e per aver collaborato all'allestimento della sede del Coc. L'amministrazione vi è grata ma è la città che vi ringrazia, per quello che avete fatto e per quello che farete, perché la sfida continua".