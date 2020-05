Stiamo rispettando queste piccole regole (distanziamento sociale, utilizzo della mascherina etc...)? Per il sindaco di Cori in paese questo non avviene. "Mi dispiace dirlo - scrive in un post in cui informa la cittadinanza sul nuovo caso di contagio, un operatore sanitario che si trova ricoverato al Goretti di Latina - ma molti di noi no. Sopratutto i giovani e i giovanissimi .



Sono intollerabili gli assembramenti notturni a Piazza del Tempio d'Ercole e di Sant'Oliva, per esempio. Il Corpo dei Carabinieri , verso il quale va il nostro apprezzamento e ringraziamento, ha già effettuato controlli in queste zone , ma da quello che ho capito non sono sufficienti. Per questo da venerdì i vigili urbani di Cori inizieranno turni serali (dalle 20 alle 24) per controllare il rispetto di quelle poche regole che dovranno , ripeto, appartenerci per un determinato periodo di tempo. L'unico modo per fregare questo maledetto virus è rispettare le distanze e mettersi la mascherina (sempre). Piccoli accorgimenti che possono fare la differenza, non facciamoci fregare , rispettiamo le regole e il virus sarà sconfitto".