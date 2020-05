Con un decreto firmato ieri pomeriggio dal Sindaco, Mauro Carturan, è stato nominato il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale Cisterna Ambiente . Un atto che sancisce la trasformazione il completamento della trasformazione della società partecipata in azienda comunale, dopo il voto del Consiglio comunale del 30 aprile scorso. Il Cda dell'azienda speciale di igiene urbana sarà composto dall'avvocato Diego Cianchetti, dall'avvocato Federica Censi e dal dottor Antonello Gori. In attesa della disponibilità del dottor Leopoldo D'Amico a ricoprire il ruolo di consulente. "Cisterna è finalmente pronta ad una gestione ancora più efficiente e puntuale dei servizi – commenta il sindaco, Mauro Carturan - con un'azienda tutta di proprietà del Comune, quindi dei cittadini, e con un consiglio di amministrazione giovane e di altissimo profilo. C'è da sciogliere ancora qualche riserva formale ma la squadra è pronta. L'azienda speciale cambierà il volto della nostra Cisterna e diventerà un riferimento virtuoso anche fuori dai confini provinciali".

