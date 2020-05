Questo pomeriggio, al tramonto, erano visibili persino Ischia, Capri, Punta Campanella e il Vesuvio, oltre ovviamente a Sperlonga e Terracina. Uno scenario suggestivo dovuto probabilmente anche a un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche per una diminuzione dell'inquinamento a seguito del lockdown che ha ridotto sensibilmente la circolazione di veicoli.

Giornata di straordinaria visibilità a San Felice Circeo, come testimoniato dai tanti scatti e dai numerosi video pubblicati sui social network.

