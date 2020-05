Paolo Marini, General manager di Icapgroup, è il nuovo Presidente della Sezione Meccatronica di Unindustria, l'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, per il quadriennio 2020-2024. La Sezione raggruppa l'insieme dei settori: Metalmeccanica, Metallurgica, Costruzione Macchinari, Elettronica ed Elettrotecnica ed associa 146 imprese per 17.616 dipendenti.

"La Meccatronica riveste in tutti i Paesi industriali un ruolo fondamentale – dichiara Paolo Marini Presidente della Sezione Meccatronica di Unindustria - sia dal punto di vista quantitativo (in termini di occupazione, valore aggiunto e scambi internazionali) sia per il ruolo strategico che assolve: produce, infatti, la totalità dei beni d'investimento in macchine e attrezzature, attraverso i quali trasmette l'innovazione tecnologica a tutti i rami dell'industria e contribuisce in modo determinante alla crescita di un Paese e al mantenimento dei livelli di competitività dell'intero comparto industriale. È quindi un segnale importante, quello dato da Unindustria con la creazione di una sezione specifica, che tenda a valorizzare questo importante asset strategico del nostro Paese, con l'obiettivo di far comprendere le potenzialità del settore nel Lazio accompagnando le aziende appartenenti verso un percorso di visibilità e di crescita. La nuova sezione sarà in grado di rappresentare tutto il mondo manifatturiero e della meccanica del futuro, avendo particolare attenzione agli ambiti interessati alle produzioni soggette al fattore innovazione tecnologica, alla competizione dei mercati, alle problematiche di filiera."

Paolo Marini è stato eletto all'unanimità dall'Assemblea che ha nominato, come Vicepresidenti: Alessandro Francolini (Ericsson Telecomunicazioni Spa); Gian Rodolfo Bertoli (Siderfac Srl) e Stefano Casula (Wuerth Srl). Fanno parte del Consiglio Direttivo della Sezione: Serenella Monteferri (Monteferri Srl); Marco De Vincentis (Tesmec Automation Srl); Vittorio Celletti (Lear Corporation Italia Srl); Nancy Mammaro (Mappi International Srl); Salvatore Giacobetti (Bianchi Industry Spa); Sergio Attilio Jesi (Elettronica Spa); Fabrizio Promutico (Bitron S.P.A.); Stefano Bruno (Phoenix Electronic System Srl); Irene Del Prete (Sider Cisterna Srl); Angelo Grassi (Lombardini Srl); Enzo Mancini (Gelco Spa); Massimiliano Daini (Microdos S.R.L.).

Paolo Marini, 56 anni, sposato, 2 figli. Laureato in Economia e Commercio presso la Sapienza di Roma. Fondatore, nel 1998, della Officine Marini Srl, trasformatasi poi nella attuale ICAPGROUP, con società operanti nell'ambito della automazione industriale robotizzata, con forte vocazione internazionale. Il gruppo conta oltre cento addetti complessivi, per un fatturato di oltre 20 milioni di euro, con sede anche in Cina e negli USA. Nel corso degli anni ha avuto esperienze di gestione anche delle aziende familiari, in ambito immobiliare, tessile, commerciale ed agricolo, nonché esperienze in ambito Confindustriale, avendo avuto il piacere di essere stato eletto prima Presidente dei Giovani Imprenditori, poi Presidente della Piccola Industria, ed infine Presidente della territoriale di Latina. In questa ultima veste ha gestito il processo di fusione di Confindustria Latina con Unindustria. Molto attivo anche in ambito sociale, con la promozione di iniziative volte a stimolare i giovani e la promozione di studi e ricerche sulla condizione giovanile. E' stato Presidente della Sezione Elettronica ed Elettrotecnica di Unindustria, nonché componente di comitati scientifici e consigli di amministrazione di società ed enti.