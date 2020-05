È stato prorogato fino al 16 giugno, il termine per la presentazione de progetti di VItamina G, la nuova azione della Regione Lazio per sostenere le idee degli under 35. In tale contesto, l'Ente Parco Monti Ausoni rilancia l'opportunità data ai giovani con l'augurio che tanti tra loro scelgano di presentare progetti in campo ambientale, grazie anche alla certa attenzione da parte delle aree naturali protette del Lazio".

"L'Ente Parco – dichiara il Presidente Bruno Marucci - vuole promuovere questa nuova iniziativa della Regione Lazio, che mette in campo nuove opportunità in favore dei giovani, anche fidando che tanti, tra le ragazze e i ragazzi che decideranno di partecipare al Bando, vorranno farlo proponendo un progetto che abbia quale ambito di intervento uno tra quelli in campo ambientale previsti all'art. 3 dell'Avviso Pubblico: ‘la conservazione e la valorizzazione della biodiversità, dei paesaggi rurali e dei siti di pregio naturale, il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e la sensibilizzazione sui temi della sostenibilità dei consumi, della produzione economica e degli stili di vita'".

In tale ottica l'Ente Parco, confermando la propria attenzione alle proposte che nascono dal e per il territorio di cui si occupa, assicura, come di certo ogni area naturale protetta regionale, la propria disponibilità a incontrare e supportare i giovani che vorranno fare tale scelta di ambito di intervento per la propria proposta progettuale.

L'Avviso Pubblico "Bando delle Idee – Vitamina G" della Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo, approvato lo scorso 2 marzo, invita a presentare proposte progettuali per la realizzazione dell'Azione prevista nel Progetto "GenerAzioni – la Regione Lazio per i Giovani: interventi Bando delle Idee, Lazio Sound, Lazio Youth Card, Comunicazione e Promozione".

Tale Progetto è stato deliberato dalla Giunta Regionale il 24 settembre 2019 e poi oggetto dell'Accordo sottoscritto il 4 novembre 2019 tra la Regione Lazio e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. I fondi a sostegno delle Azioni del Progetto provengono dalla quota statale del "Fondo nazionale per le politiche giovanili" per l'anno 2019 assegnata alla Regione Lazio e dalla quota di cofinanziamento regionale. Per tutte le informazioni CLICCA QUI

"La sfida dell'emergenza epidemiologica che abbiamo affrontato insieme, e che per molti versi ancora stiamo vivendo – conclude il Direttore dell'Ente Parco Lucio De Filippis - ha messo in evidenza di nuovo anche l'importanza di un corretto, rispettoso e responsabile rapporto con la natura, sempre e ovunque. Una motivazione in più per impegnarsi ancora di più e sempre meglio in campo ambientale. E in questi ultimi mesi proprio tanti giovani ce lo hanno ricordato".