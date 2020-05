Nei giorni scorsi, il paese di Lanuvio ha aderito al flashmob lanciato in occasione della Giornata nazionale della Legalità: in particolare, il sindaco Luigi Galieti, raccogliendo l'invito del presidente dell'Anci Decaro, ha esposto un lenzuolo bianco sulla facciata del palazzo comunale di via Roma.

E alle 17.57 del 23 maggio scorso, ossia nella stessa ora in cui avvenne la strage di Capaci, proprio il sindaco Galieti, con tanto di fascia tricolore, ha osservato un minuto di silenzio in ricordo di Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta.

Tra l'altro, non si può non ricordare che la ricorrenza di quest'anno, su richiesta di Maria Falcone, è stata dedicata anche a tutti coloro che in questi mesi si sono prodigati, con abnegazione e grande senso del dovere, nella difficile gestione dell'emergenza sanitaria per il Covid-19.