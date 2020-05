L'amministrazione comunale di Aprilia accoglie l'appello dei titolari dei pub della città e proroga fino all'1.00 di notte l'apertura dei locali. Con un'ordinanza pubblicata in queste ore sull'albo pretorio il sindaco Antonio Terra ha infatti modificato l'orario di apertura delle attività di ristorazione, che prima prevedeva la chiusura a mezzanotte, allineandosi così agli orari di alcuni comuni limitrofi (Anzio). Un atto che segue la lettera-appello di 9 gestori di risto-pub del territorio (Trentasei, Weisse, Shebaa, Jarm's pubblic house, Marienplatz, Manà, Almagaia, Il gallo d'oro, La Sartoria) che si erano appellati al primo cittadino, alla Questura e al Prefetto.

«In virtù della situazione economica già compromessa da Covid-19 - hanno scritto ieri i nove imprenditori -, che con molta fatica stiamo cercando di far ripartire, chiediamo di non essere ancor di più penalizzati, rispetto a città a noi limitrofe, come quelle sul litorale, le cui autorità proprio oggi hanno stabilito con un ordinanza, la chiusura posticipata di un ora. E' ovvio che alla già difficile ripresa, si aggiunge la ‘componente orario' che favorisce lo spostamento della clientela verso luoghi in cui le serate possono durare più a lungo. In prossimità del lungo ponte del 2 giugno a cavallo di un weekend, chiediamo la vostra massima attenzione e comprensione, perché a tutti sta a cuore la ripresa dell'indotto economico della città».

Ed ora anche ad Aprilia la somministrazione di alcolici e bevande potrà andare avanti fino all'una di notte. L'estensione degli orari tra l'altro non riguarderà solo i pub ma anche ristoranti, bar, pasticcerie e gelaterie.