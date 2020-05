Interessanti spunti quelli che sono arrivati nel corso di una riunione della Commissione Servizi sociali presieduta da Mauro Calvano, che ha avuto l'idea di coinvolgere il responsabile di quell'area della Casa della Salute di Sezze che ad inizio pandemia si è deciso di utilizzare per gestire i pazienti No-Covid alleggerendo il carico del Goretti. Giovanni Zeppieri, ex presidente del consiglio comunale e poi vicesindaco e assessore nelle due consiliature Campoli (2007-2017), apprezzato medico nella vita, ha risposto alle domande dei membri della commissione spiegando da un lato come sia stato importante fornire questi 12 posti nel momento di difficoltà, dall'altro sottolineando come l'emergenza abbia fatto capire l'importanza del presidio sanitario. Un appello alla Asl e al mondo politico, che secondo Zeppieri, sostenuto in questa battaglia dallo stesso Calvano, dovrebbe impegnarsi per permettere che questo si possa realizzare.

Dopo tanti tagli, insomma, l'emergenza ha lasciato intendere che c'è margine per uno spiraglio in ambito sanitario, con una struttura, quella setina, probabilmente chiusa in maniera troppo precipitosa, con aree che possono ancora tornare utili e, soprattutto, dare respiro all'ospedale di Latina. L'impegno della commissione è stato quello di monitorare la situazione e di effettuare i passaggi necessari per portare avanti la proposta. Sempre di sanità, infine, si è parlato anche in una commissione Capigruppo convocata negli stessi giorni. In quel caso, su spinta del presidente del consiglio Enzo Eramo, si è parlato della riapertura del Pat per tutta la giornata, dopo la decisione della Asl di tenerlo aperto solo 12 ore a causa dell'emergenza