Regioni aperte dal prossimo 3 giugno, la data è confermata. Non solo, in base a quanto emerso dopo la riunione di Governo tenutasi oggi a Palazzo Chigi, saranno aperti a partire dalla stessa data anche i confini nazionali per quanto riguarda i Paesi europei. Per gli extra Ue si dovrà attendere la data del 15 giugno, almeno per il momento.

Come sottolineato dalla comunità scientifica, le regioni italiane presentano al momento dati molto eterogenei per ciò che concerne i contagi da Covid-19 quindi, il monitoraggio resterà costante e la cautela deve essere ancora molta. Dopo quasi tre mesi, a breve sarà possibile tornare a spostarsi in tutta Italia. Il ministro speranza ha comunque parlato di dati incoraggianti.