Serie di interventi a Minturno, dove, oltre al rifacimento di alcune strade del territorio, ieri si è avuta la conferma dell'inizio dei lavori nella zona della Via Appia- Ponte Real Ferdinando. Infatti la Soprintendente Paola Refice e la responsabile unica del procedimento, Giovanna Rita Bellini, con una nota ufficiale, hanno informato l'Amministrazione guidata dal sindaco Gerardo Stefanelli, che sono stati affidati i lavori di valorizzazione ed incremento della fruizione del tratto della Via Appia- Ponte Real Ferdinando.

Sarà l'Ariem Restauri di Roma ad effettuare l'intervento, reso possibile grazie al piano stralcio "Cultura e Turismo"- Progetto Appia Regina Viarum, per il quale sono stati stanziati 450mila euro. Al più presto è prevista la consegna del cantiere e quindi il conseguente inizio dei lavori. Un intervento questo che permette di migliorare il patrimonio storico che Minturno può vantare e che può essere uno dei settori che potrà far ripartire il turismo, dopo quanto sta avvenendo con l'emergenza Covid-19. Intanto sono state avviate le procedure di gara, con procedura negoziata, per il rifacimento delle sedi di alcune strade del territorio comunale. L'importo generale ammonta a 113mila euro, di cui 99.985,32 euro per lavori a base d'asta.

Il valore dell'appalto trova copertura in due diversi capitoli: uno è di 45mila euro e l'altro di 68mila euro. Per l'effettuazione dei lavori saranno invitati alla selezione degli operatori economici, il cui elenco è ovviamente secretato; successivamente il contraente sarà scelto a mezzo di affidamento diretto, con applicazione del criterio del minor ribasso, così come previsto dalle norme vigenti. L'intervento sulle strade è importante, in considerazione dello stato in cui versano alcune vie del territorio, che, tra l'altro, già sono state monitorate. I tecnici comunali hanno effettuato dei sopralluoghi e, in questa prima fase, gli interventi riguarderanno le strade che presentano le maggiori criticità. Ma altri interventi su altre strade del territorio comunale sono stati già programmati per i prossimi mesi.