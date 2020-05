Purtroppo, però, altre due donne non ce l'hanno fatta: sono decedute "con" il nuovo Coronavirus una 89enne e una 81enne.

Di questo numero fanno parte le persone attualmente positive, i 133 deceduti e i 625 guariti. Proprio quest'ultimo dato rappresenta una ventata d'ottimismo, visto che nelle ultime ore sono 26 le persone in più che hanno sconfitto il Covid-19.

Un nuovo caso, due decessi e 28 ulteriori guariti. Sono questi i dati emersi nel corso della giornata di oggi in merito all'emergenza Coronavirus fra i Castelli Romani e il litorale a sud della Capitale d'Italia.

