La permanenza nel territorio pontino dell'ex ministro, oggi capo dell'opposizione, è andata oltre al solo week end. Matteo Salvini, dopo aver trascorso ieri una serata a San Felice Circeo, questa mattina è ancora a Sabaudia. Lo conferma un selfie, da lui pubblicato nella sua pagina Facebook ufficiale, che lo ritrae nei pressi di Torre Paola, con un caffè.

Già sabato, aveva fatto notizia la sua presenza a Sabaudia, sempre immortalata da un selfie pubblicato sui suoi social. Nel contempo, l'attuale Ministro degli affari esteri Luigi Di Maio, è stato visto a Ponza, alloggiando in un bed&breakfast in località Le Forna. Il week end pontino di Di Maio è rimasto però fuori dai riflettori dei social, e il ministro ha deciso di dedicarsi un week end in totale riservatezza.