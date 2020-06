Domenica di relax a Torvajanica per l'allenatore della AS Roma Paulo Fonseca. In particolare il mister dei giallorossi ha deciso di pranzare nel rinomato ristorante "Schiano Cantina & Cucina", a due passi dalla spiaggia di Pomezia. L'allenatore della Roma è stato immortalato in una foto con il titolare del ristorante e l'immagine è stata pubblicata sulla pagina Facebook del locale, peraltro spesso meta di vip e personaggi noti.

Tante le persone che hanno riconosciuto il mister giallorosso e hanno voluto salutarlo, scambiando anche qualche battuta sulla ripresa del campionato di serie A fissata al 20 giugno prossimo.