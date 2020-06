La tradizionale cerimonia per il 2 giugno, 74esimo Anniversario della Repubblica italiana, si svolgerà in maniera più ristretta a causa delle norme imposte dall'emergenza Covid 19. La cerimonia dell'Alzabandiera si svolgerà a partire dalle ore 10 in piazza della Libertà alla presenza dei parlamentari pontini e delle sole autorità provinciali, religiose, civili e militari. Sarà presete, ovviamente, il prefetto Maria Rosa Trio.

La manifestazione, come detto, si svolgerà in forma ristretta a causa delle limitazioni imposte dall'emergenza Covid. Saranno rispettate le distanze interpersonali e non ci saranno assembramenti. La cerimonia si concluderà con l'Inno di Mameli.



Non si svolgerà, dunque, la tradizionale consegna delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana. Questa cerimonia, spiegano dalla Prefettura, avrà luogo non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno.