La solidarietà non ha confini territoriali e, soprattutto, non si ferma neanche ora che il ritorno alla normalità ci sta dando l'apparenza di avere sconfitto definitivamente il virus. È il caso dell'iniziativa adottata da due aziende di Latina Scalo e Sermoneta che hanno unito le forze per sostenere i volontari dell'Avis della città dei Monti Lepini.

La società sermonetana GLC Interiors che si occupa di design di interni ed esterni e arredi nei settori aeronautici, navali, ferroviari, automobilistici, in collaborazione con l''agenzia funebre Gli Angeli di Latina Scalo, ha deciso di donare dispositivi di protezione individuale a tutti i soci dell'Avis di Sermoneta. La GLC Interiors infatti, in seguito all'emergenza Covid, ha avviato la produzione di protezioni filtranti in cotone, quindi mascherine lavabili che possono essere riutilizzate nel tempo.

La donazione è stata fatta in favore dell'Avis di Sermoneta e la consegna è avvenuta domenica mattina presso la sede di Sermoneta Scalo, alla presenza dei rappresentanti della società GLC Interiors e dell'agenzia funebre Gli Angeli che hanno consegnato i dispositivi di protezione individuale per tutti i soci dell'Avis. A ritirare le mascherine sono stati presidente e vice, insieme a un membro del direttivo che hanno provveduto a distribuire poi le mascherine.