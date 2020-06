Due giungo, la cerimonia ad Ardea. Come in tutta Italia è stato ricordato il momento in cui la storia del Paese è cambiata e quando gli italiani ebbero a scegliere tra Monarchia e Repubblica. Il popolo scelse la Repubblica, quella repubblica che dal 1946 è ancora in essere grazie a quanti per mantenerla in atto hanno donato la propria vita.

Presenti forze politiche e forze dell'ordine tra cui anche una rappresentanza della Guardia di Finanza del comando di Pomezia, della Polizia Locale di Ardea, dei Carabinieri e della Marina Militare con il comandante della Delemare di Pomezia-Ardea. E' stato proprio un marinaio a mettere a segno il tricolore. Deposti anche un cuscino di fiori offerto dall'Associazione Nazionale combattenti e Reduci, ed un mazzo di fuori offerto dal Comune di Ardea. La cerimonia è stata accompagnata dal suono della tromba della banda musicale di Ardea.