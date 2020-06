Un fine settimana di relax sulla bellissima isola di Ponza, in totale riservatezza, lontano dagli obiettivi, e senza avere l'esigenza di pubblicizzare la sua breve vacanza sui social. Un paio di giorni per riprendere fiato, dopo questi mesi di lockdown a causa dell'emergenza sanitaria.

Il Ministro degli esteri Luigi Di Maio però non poteva passare inosservato, nè quando è arrivato e tantomeno quando sabato sera è sceso in piazzetta prima per l'aperitivo e poi per la cena.

E' arrivato a bordo del traghetto partito dal molo Azzurra del porto di Formia salpato alle 17.30 e arrivato alle 20.20. Ha girato l'isola con la scorta dei carabinieri che hanno invece alloggiato in un albergo vicino al b&b dove invece il ministro ha pernottato con i suoi accompagnatori. Nei due giorni che è stato sull'isola non si negato a chi lo fermato per salutarlo. Non poteva non incontrare il primo cittadino dell'isola con il quale si è incontrato ieri prima di lasciare la bella isola lunata.

Poco prima di salire a bordo del traghetto che lo ha riportato a Formia, il ministro ha incontrato il sindaco di Ponza Francesco Ferraiuolo, con il quale ha avuto un breve : «E' stato qui in questi giorni, ha alloggiato in un appartamento della zona di Le Forna - ha spiega il sindaco Ferraiuolo -, poco fa, alle 14.30 è ripartito col traghetto ma prima abbiamo avuto il tempo di un caffè e di parlare della situazione dell'isola anche rispetto alla situazione che stiamo vivendo. E' stato molto disponibile».