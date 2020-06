"Finalmente anche a Sermoneta il servizio civile diventa realtà". Così, il Comune lepino esulta in una nota per l'attivazione del servizio civile in città, frutto dell'intenso lavoro dell'amministrazione che è proseguito anche durante il periodo del lockdown. Gli sforzi sono stati premiati: nei giorni scorsi, il Dipartimento delle Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha accreditato Sermoneta e pochissimi altri Comuni italiani al Servizio civile.

"Il riconoscimento rappresenta una prima tappa del percorso intrapreso dall'Amministrazione comunale dal suo insediamento del giugno 2019 che ha come obiettivo quello di offrire una opportunità di formazione e crescita personale e professionale ai giovani del territorio con una età compresa tra i 18 e i 29 anni - si legge nella nota del Comune - È già stato presentato un programma, attraverso la società Nomina srl, con 3 aree di intervento: sociale, ambiente e riqualificazione urbana, beni culturali e turistici. Nei prossimi mesi il Dipartimento renderà noti i progetti finanziati".

"Il Servizio Civile universale costituisce da sempre per i giovani una occasione di crescita personale che diventa anche opportunità di coesione e sviluppo sociale - spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli - I progetti daranno l'opportunità ai nostri giovani di sviluppare capacità professionali utili per l'immissione nel mondo del lavoro, oltre a essere un valido sostegno per la nostra comunità. L'accreditamento al servizio civile universale rappresenta il risultato di un bel lavoro di squadra che, speriamo presto, porterà decine di giovani a collaborare con il nostro Comune per ampliare la rete di servizi offerti alla cittadinanza e, nello stesso tempo, accrescere le proprie competenze".