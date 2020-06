È vero, i recenti dati sull'emergenza Coronavirus sono confortanti, ma è vitato abbassare la guardia. Lo sa bene il Comune di Cisterna, che proprio per tutelare i cittadini, con particolare attenzione a quelli con gravi problemi di salute, ossia soggetti con patologie di immunodepressione o con gravi malattie, ha attivato il Servizio di Protezione Civile per consegnare 300 mascherine chirurgiche FFP2 senza filtro ad alta protezione individuale al Poliambulatorio di via Monti Lepini.

L'iniziativa è stata concordata con il direttore del Dipartimento Asl Latina e il "Coordinatore Infermieristico Distretto Territoriale 1B". "Una collaborazione necessaria in quanto la salute delle persone è un dato strettamente sensibile a cui il Comune non può accedere. Le mascherine saranno distribuite dagli infermieri e dal C.U.P. di Cisterna ai soggetti con patologie di immunodepressione o con gravi problemi di salute che si dovessero recare presso il Poliambulatorio per accertamenti sanitari".