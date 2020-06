"Gli orari di chiusura delle attività commerciali vanno immediatamente allungati. Se era condivisibile nei primi giorni di uscita dal lockdown, adesso non lo è più". Parole dei consiglieri comunali Giovanna Miele e Matteo Coluzzi, in una nota diretta al sindaco Damiano Coletta.

"In commissione Attività produttive - spiegano - abbiamo già chiesto che il Sindaco Damiano Coletta provveda a modificare l'ordinanza che impone la chiusura alle 00,30. La decisione di ridurre gli orari delle attività lavorative presenta infatti aspetti penalizzanti per le attività commerciali sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista logistico; risulta evidente che la concentrazione di persone è effettivamente in questo modo favorita e difficile da gestire per gli esercenti ai quali è lascito l'onere di controllare e far rispettare le misure di contenimento".

"L'ampliamento degli orari di lavoro - proseguono - al contrario, offre la possibilità di diluire le presenze e garantire una fruizione degli spazi scandita in tempi maggiori e offre l'opportunità di lavorare in maniera serena a tutti gli operatori del settori interessati. Vale la pena ricordare che il problema dei controlli e del rispetto delle regole anti covid resta e deve restare in capo all'amministrazione pubblica che possiede i fondi per poter garantire la sorveglianza , considerato che ancora non sappiamo come saranno spesi il milione e settecento mila euro presenti in giacenza nelle casse comunali".