Da questa mattina sulle spiagge libere di Nettuno si può tornare a prendere il sole: lo ha stabilito il sindaco Alessandro Coppola, che ha revocato la precedente ordinanza con cui bloccava le fermate e i bagni lungo gli arenili liberi del territorio.

La nuova ordinanza, nel sostituirsi alla precedente, stabilisce comunque il divieto di balneazione: al momento, infatti, le spiagge non in concessione sono sprovviste di servizio di salvataggio e dunque fare il bagno non sarebbe sicuro.

In tanti, approfittando del mezzo passo indietro rispetto alla settimana scorsa, hanno approfittato della giornata assolata per prendere il primo sole della stagione.