Quasi 1.300 guariti, 270 nuovi casi positivi e 72 deceduti. Sono questi i numeri di oggi dell'emergenza Coronavirus sul territorio nazionale.

In particolare, con i 270 ulteriori contagi, i casi totali dall'inizio della pandemia sono diventati 234.801: di questi, 35.877 sono le persone attualmente positive, 33.846 quelle decedute e 165.078 i guariti (1.297 in più di ieri).

Tra i 35.877 attualmente positivi (che sono 1.099 in meno di ieri), 30.582 si trovano in isolamento domiciliare (777 in meno di ieri), 5.002 sono ricoverati con sintomi (299 in meno di ieri) e 293 sono ricoverati in terapia intensiva (23 in meno di ieri).

Infine, sono 4.187.057 i tamponi effettuati, ossia 72.485 in più di ieri.