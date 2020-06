Nonostante sia uno dei centri pontini che non ha conosciuto il Covid-19, Rocca Massima non dimentica ed onora chi ha vissuto sulla propria pelle il dramma della pandemia dedicando due giornate di preghiera e riflessione ma anche di speranza.

L'associazione "La Castagna di Rocca Massima", presieduta da Maurizio Cianfoni, in sinergia con l'Associazione Nazionale Carabinieri sez. Brigadiere Ezio Lucarelli M.O.M.C di Rocca Massima presieduta da Mario Coi, e con il patrocinio dell'Amministrazione comunale e la collaborazione della Parrocchia di San Michele Arcangelo, organizza le Giornate del Ricordo in memoria di tutte le vittime della pandemia da COVID-19.

La prima delle due giornate si terrà 30 domenica 21 giugno, in località Boschetto alle ore 9.30 con la celebrazione della Santa Messa nella piazza, a seguire i saluti delle autorità con la messa a dimora, nei pressi della statua della Madonna, di una pianta in ricordo delle vittime del Covid-19. La domenica successiva, 28 giugno, la cerimonia si terrà alle 11.15 nel centro storico con la celebrazione della Santa Messa presso il Monumento ai Caduti, i saluti delle autorità con deposizione di un mazzo di fiori e la piantumazione di una pianta in memoria delle vittime del Covid-19.

Presiederanno alle cerimonie, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza, le autorità religiose, civili e militari, sono invitate a partecipare tutte le associazioni di Rocca Massima e la Cittadinanza.