Ripartono, seppur in maniera graduale, le attività della biblioteca comunale. Da domani (mercoledì 10 giugno) riapriranno infatti le aule studio e lettura del complesso intitolato a Giacomo Manzù, così come richiesto a gran voce dagli studenti della città che nei giorni scorsi avevano protestato contro la chiusura a oltranza. Gli studenti per il momento però dovranno "accontentarsi" dell'apertura solo di mattina e su prenotazione: l'orario di accesso al pubblico, fino al 19 giugno, sarà infatti dalle ore 9.00 alle 13.00. Probabilmente i tanti universitari che solitamente studiano negli spazi di via Marconi speravano in un'apertura anche di pomeriggio, per il momento però la sperimentazione prevede un'apertura a step. "L'intenzione, dopo il 19 giugno, è comunque quella - spiega il Comune - di riprendere anche il servizio pomeridiano e antimeridiano del sabato mattina".

Per consentire il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza, l'accesso alle sale di consultazione sarà comunque contingentato, consentendo la presenza in contemporanea di non più di 28 utenti (12 nella Sala 1 e 16 nella Sala 2). Per poter accedere, è possibile effettuare la prenotazione scrivendo a biblioteca@comune.aprilia.lt. it oppure chiamando i numeri telefonici 06 927271889 o 06 92727181. Prima di accedere alle sale della Biblioteca, verrà comunque richiesto agli utenti la sottoscrizione di un modulo di autocertificazione, l'uso della mascherina e l'utilizzo esclusivamente dei posti contrassegnati. Tutti sono chiamati a rispettare le distanze minime di sicurezza sia rispetto agli altri frequentatori, sia rispetto al personale. Non è consentita, una volta effettuato l'ingresso, l'uscita e il rientro nella struttura. Fino a nuova disposizione, è comunque sospeso il servizio delle postazioni internet e di emeroteca. "Prosegue la graduale ripresa dei servizi della Biblioteca – commenta l'assessore alla Cultura Elvis Martino – siamo ben lieti di poter garantire una prima riapertura delle sale studio, proprio con l'avvicinarci degli esami di maturità e nel corso della sessione estiva universitaria. Confidiamo nella prudenza dei ragazzi e dei cittadini e nella loro capacità di rispettare le poche regole introdotte per garantire la sicurezza di ognuno. Speriamo chiaramente che la situazione sanitaria generale ci consenta nelle prossime settimane di riavviare man mano anche gli altri servizi che ad oggi sono ancora sospesi".