Una città divisa in zone e tariffe diverse per le varie aree. Si caratterizza così il nuovo piano della sosta a pagamento approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale di Velletri.

Le zone della città dove insistono strisce blu, infatti, sono diventate cinque: nella A (tra piazza Cesare Ottaviano Augusto e piazza Cairoli) si pagherà 0,75 euro per 30 minuti con una tariffa minima di 0,50 euro per 20 minuti. Nella B (tra piazza Garibaldi e via Mattoccia) la tariffa minima è di 0,30 euro per mezz'ora. Nella C (stazione ferroviaria, Ponte bianco, viale dei Volsci e zona ex 167) si pagherà 0,50 euro l'ora ed è anche la tariffa minima; per sostare tutta la mattina o tutto il pomeriggio basterà versare 1,50 euro. In queste tre zone, la fascia oraria di pagamento è 8.30-13 e 16-20. Nella zona D (ex Amore e limitrofe) si pagherà 2 euro dalle 8 alle 15 e un euro dalle 15 alle 20. Infine, nella zona E (Tribunale) si pagherà 0,50 euro per mezz'ora (tariffa minima) solo dalle 8.30 alle 15.