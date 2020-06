Trasporti, viabilità, manifestazioni e non solo, la nuova delibera di giunta. Il Comune di Sperlonga fissa nuove regole per il contenimento del Covid-19. Si tratta di misure specifiche per la stagione estiva quando cioè c'è maggiore affluenza non soltanto in spiaggia. Cosa è stato stabilito? In base a quanto riportato nella delibera di giunta per ciò che concerne la viabilità al fine di garantire il distanziamento fisico tra le persone di almeno un metro, su Via Cristoforo Colombo viene vietata la circolazione di mezzi, sia pubblici che privati, con istituzione, dunque, dell'isola pedonale, secondo questo calendario: ogni sabato e domenica del mese di giugno 2020, dalle ore 20.00 alle ore 24.00; ogni venerdì, sabato e domenica del mese di luglio 2020, dalle ore 20.00 alle ore 24.00; dal 1° al 31 agosto 2020, tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 24.00; ogni sabato e domenica del mese di settembre 2020, dalle ore 20.00 alle ore 24.00. Per il trasporto pubblico sia locale che regionale invece sono state soppresse le fermate esistenti su Via Roma e su Via Cristoforo Colombo, con istituzione di un nuovo capolinea lungo Via Lepanto (parte nuova del paese).

Resta confermata la fermata del Capolinea presso Largo Municipio (centro storico) e restano, altresì, confermate le fermate extraurbane. Molto importante la parte sulle spiagge. Considerato che i protocolli Covid-19 impongono una attività di prevenzione più attenta alla salvaguardia della vita umana garantendo maggior sicurezza balneare sono state aggiunte per quanto riguarda l' attività di salvamento anche le unità cinofile nonché l'ausilio della Protezione Civile locale. Inoltre, al fine di monitorare l'affluenza sulle spiagge libere -in collaborazione con l'associazione Sperlonga Turismo- viene previsto l'utilizzo, da parte dell'utenza, di una applicazione digitale per prenotare il posto, evitando gli assembramenti. Una App di prenotazione quindi come per il Comune di Sabaudia anche se ancora, per entrambi i centri non si sa quando il servizio sarà attivato e quindi come effettivamente funzioneranno le prenotazioni. Annullato invece l' evento "Sapori di Mare". Le località di mare stanno facendo i conti con le norme da seguire per il contenimento del Covid-19. La priorità resta la sicurezza delle persone anche se sarà necessario fare qualche rinuncia. Ed in questo conterà molto, indipendentemente dalle regole che ogni Comune sta adottando, il comportamento dei singoli, cittadini e turisti.