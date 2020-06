L'amministrazione comunale di Formia esprime sincero cordoglio per la scomparsa della professoressa Lina Villa, "la Signora Villa", una vera istituzione dello sport di Formia e della provincia, famosa, tra l'altro, per aver fondato la prima palestra di ginnastica ritmica che porta proprio il suo nome. Donna energica, sempre ricca di iniziative, è stata per decenni insegnante di Educazione Fisica all'Istituto Magistrale "Marco Tullio Cicerone" dove ha forgiato generazioni di allieve.

La professoressa Villa fu insignita domenica 23 settembre 2018 del Premio alla carriera "Sportivo per Formia" nell'ambito della seconda edizione di "Wellness&Olimpic Sport Days", l'Open Day dello Sport incentrato sui valori dell'olimpismo, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Formia. Grazie a lei e alla sua instancabile e innata passione ha trasmesso l'amore verso lo sport alle sue allieve che si sono distinte in campo provinciale, regionale e nazionale.