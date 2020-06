L'Ordine degli Architetti di Latina taglia i costi della quota di competenza. Lo ha dichiarato tramite una nota il presidente, Massimo Rosolini, spiegando come la novità sia stata considerata necessaria da parte del Consiglio visto il difficile momento che la categoria - così come tutti i cittadini - hanno attraversato a causa della pandemia. "Questo momento - spiega Rosolini - ha spinto i membri del Consiglio dell'Ordine degli Architetti della provincia di Latina a prendere una decisione importante, compiendo uno sforzo non indifferente, per dimostrare vicinanza e solidarietà ai propri iscritti. In completa autonomia, infatti, il Consiglio ha voluto farsi carico delle spese per alleggerire gli iscritti all'Albo dimezzando l'importo della quota di propria competenza.

"Nella speranza che questa scelta possa, seppur di poco, agevolarci in un momento particolarmente critico - prosegue il Presidente - il Consiglio dell'Ordine ha deliberato lo spostamento a dicembre 2020 della scadenza per il pagamento della quota d'iscrizione allo scopo di mitigare, per quanto possibile, gli effetti negativi che sul piano economico il fenomeno covid-19 ha inflitto a tutti noi".

Nell'ultima seduta di Consiglio si è deciso, all'unanimità, di diminuire l'importo della quota per l'anno 2020 da 155 a 94,50 euro e da 138,00 a 77,50 euro per i neo iscritti. Vale a dire che il Consiglio ha deciso di ridurre del 50% la quota di competenza dell'Ordine di Latina che passa da 121 a 60,50 euro. A questi, tuttavia, vanno sempre aggiunti, i 34 €, o nel caso dei neo iscritti, i 17 € destinati al CNAPPC.