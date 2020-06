Lo spirito e l'importanza della ricorrenza non sono venuti meno, anzi nonostante l'emergenza Covid-19 i fedeli hanno partecipato alle cerimonie davvero molto sentite. A garantire la sicurezza anche i volontari Anc che presteranno servizio presso le parrocchie anche nelle prossime funzioni.

La festa di Sant'Antonio da Padova è stata celebrata nelle frazioni di Molella e Mezzomonte nel Comune di Sabaudia. Anche se non si sono tenute le tradizionali processioni, le comunità si sono riunite presso le chiese di Nostra Signora di Fatima a Molella e di Sant'Antonio da Padova a Mezzomonte.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli