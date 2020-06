Ancora un weekend di relax a San Felice Circeo per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che già nelle scorse settimane aveva passato qualche giorno di vacanza sul litorale pontino fra il Circeo e Ponza. Sabato sera il ministro M5S ha cenato al porto nel ristorante "La Locanda degli Artisti". Tanti sono stati fino ad ora (tra i politici e non solo) coloro che hanno scelto il litorale pontino, tra il Circeo, Sabaudia e le isole, per le loro vacanze dopo il lockdown.

Fra questi, solo per citarne alcuni, Matteo Salvini, Simone Inzaghi, Bruno Vespa, Ciro Immobile e ovviamente Luigi Di Maio. Più in generale, in queste prime settimane d'estate si stanno registrando dati incoraggianti per quanto riguarda i numeri del turismo, forse favoriti anche dalla decisione della maggior parte degli italiani di evitare viaggi all'estero anche in relazione ai timori legati al coronavirus.