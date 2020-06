Un'infiorata sul sagrato della chiesa di San Michele Arcangelo per celebrare la festa del Corpus Domini. E' stata questa l'iniziativa dei volontari dell'associazione Infiorata Città di Aprilia, che hanno realizzato una meravigliosa opera per celebrare la solennità, un'opera che è stata scoperta ufficialmente ieri mattina in piazza Roma e che continuerà a rimanere sul sagrato anche nei prossimi giorni.

Le opere realizzate dai maestri infioratori apriliani continuano quindi a dar lustro alla Città, come dimostra anche la menzione che il Tg5 ha riservato ad Aprilia proprio nel servizio sulle infiorate d'Italia andato in onda ieri nell'edizione delle ore 13:00.