Puntuali, con l' arrivo della bella stagione, tornano le lamentele dei cittadini del quartiere medioevale per il ripetersi di un triste fenomeno, quello dell' abbandono selvaggio dei rifiuti nei caratteristici vicoli del quartiere medioevale, in particolare una segnalazione fa riferimento a via Ladislao. "Sono anni ed anni che questo scempio si presenta puntuale con l'arrivo a "Gaeta Vecchia" dei domiciliati del week end.

Nessuno degli organi competenti, benche' più volte sollecitati, hanno affrontato in modo serio la questione: dirigenti dell'Ecocar, dirigenti del Comune, Polizia Municipale, i vari assessori di competenza che si sono avvicendati Nessuno ha cercato di risolvere questo gravissimo problema, agendo con adeguati provvedimenti sia di repressione che di riorganizzazione del servizio.

Continuare ad ignorare che i domiciliati (di case e di B&B) devono avere a disposizione un'isola ecologica di vicinanza (non a 5 Km) dove conferire i rifiuti quando lasciano le case, significa non voler "vedere" la principale causa del problema." Sempre secondo qualche cittadino gli operatori ecologici non porterebbero via i sacchetti abbandonati sulla strada trincerandosi dietro un calendario di ritiro dei rifiuti che non tiene conto della specificità del quartiere medioevale.

Chiamato in causa, lo stesso assessore Felice D' Argenzio evidenzia come si tratti di una questione di inciviltà da parte della gente, con "abbandoni dei rifiuti che non devono ripetersi proprio mentre quotidianamente stiamo tirando a lucido i caratteristici vicoletti del quartiere". "Gli operatori dell' Ecocar anche questa mattina, tempestivamente, hanno rimosso i sacchetti selvaggi. Tutti sanno come conferire nella giusta maniera e devono farlo". Non si escludono controlli e fototrappole.