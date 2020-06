Prende il via questa mattina l'esame di Maturità 2020. L'augurio dell'Amministrazione comunale ai maturandi:"Un grande in bocca al lupo a tutte le ragazze e i ragazzi che da questa mattina sono impegnati con l'esame di Maturità – hanno commentato il Sindaco Adriano Zuccalà e l'Assessore Miriam Delvecchio –. Quest'anno, causa Covid-19, l'esame ha cambiato volto e gli studenti dovranno affrontare soltanto la prova orale. Avete già dato prova di maturità in questi mesi difficili, rimanendo a casa e cambiando le vostre abitudini.

La maturità rappresenta la fine di un percorso e il raggiungimento di un traguardo scolastico importante. A voi che siete i cittadini di domani, va il nostro più caloroso augurio: siate i protagonisti del vostro futuro".