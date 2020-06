Il Consiglio comunale di Aprilia si riunirà domani (giovedì 18 giugno) alle ore 15.30 per approvare il piano di zonizzazione acustica. Il documento è stato infatti licenziato nelle scorse ore dalla commissione Ambiente, che ha recepito una larga parte delle osservazioni presentate dai comitati di quartieri (Bellavista, Casello 45 e Borgata Agip), che si mostrano soddisfatti per quanto ottenuto.

«Siamo riusciti a raggiungere risultati ragguardevoli a tutela dei quartieri, grazie ad un lavoro accurato e approfondito, durato diverse settimane, a un proficuo coordinamento tra i comitati ed alla collaborazione con l'amministrazione e i tecnici che hanno redatto il piano. Grazie - spiega i presidenti dei comitati Fabrizio Di Leonardo, Sonia Picozzi e Adriano Lemma - a queste osservazioni è stato possibile ridurre, da 250 metri a 30 metri, su tutto il territorio di Aprilia, l'area di classe 4 intorno alla ferrovia. Bellavista è stata posta in classe 2, come richiesto e come in effetti la parametrizzazione Istat consentiva, cogliendo la piena soddisfazione del comitato. Borgata Agip è posta in classe 3, in virtù della stessa parametrizzazione con la nota di procedere quanto prima al risanamento acustico del quartiere. Così come Casello 45, che ottiene la promessa di considerare in fase di regolamentazione che la fascia della classe 4, dovuta alla presenza della Nettunense, sarà raggiungibile esclusivamente da questa infrastruttura e non da eventuali altri insediamenti urbani. La commissione, incalzata dalle nostre richieste, ha espresso la volontà di approvare il piano ed il successivo regolamento con conseguente risanamento in tempi brevi».

Per questo i comitati mostrano soddisfazione. «Ancora una volta, la piena sinergia tra comitati, istituzioni e tecnici ha dimostrato - continuano i comitati - che l'unità d'intenti e la critica costruttiva sono l'unica possibilità vincente per raggiungere l'obiettivo della tutela del territorio. Un percorso avviato che ci auguriamo possa proseguire in futuro, per altri importanti atti di salvaguardia dei cittadini e della salute pubblica. Ancora una volta è stato dimostrato che l'unità d'intenti e la critica costruttiva sono l'unica possibilità vincente per la tutela del territorio».