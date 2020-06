"Con assoluta democraticità la maggioranza ha accettato, su richiesta della minoranza, di relazionare sulla situazione dell'Azienda Vola". Così il sindaco di Roccagorga, Annunziata Piccaro, è esordito nella seduta straordinaria del Consiglio comunale di ieri sull'azienda speciale Vola, ente strumentale del Comune.

"Una situazione economico- finanziaria delicata dovuta a molte cartelle dell'Agenzia delle entrate relative a mancato versamento di tributi negli anni precedenti e che ora l'azienda si ritrova a dover pagare con rate che diventano sempre più gravose per le casse dell'azienda stessa - ha dichiarato Piccaro - Come Amministrazione, all'inizio del nostro mandato avevamo la percezione che l'azienda potesse avere uno stato di equilibrio delicato e per tale motivo abbiamo scelto di mantenere lo status quo, prorogando la dirigenza esistente confidando nella loro conoscenza di tutti I meccanismi di cui sopra per far si di poter traghettare l'azienda stessa verso una gestione più puntuale, che non creasse scossoni tali da provocare una situazione di incertezza".

"Purtroppo così non è stato, perché malgrado i vertici prorogati l'azienda è incappata nel blocco dei conti a causa di una cartella dell'Agenzia delle Entrate non pagata, di oltre centomila euro, pervenuta all'azienda in data 2-5-2019, cioè prima del nostro insediamento - ha proseguito il sindaco - Adesso stiamo lavorando per riconnettere tutta la situazione finanziaria, per fronteggiare ed onorare i debiti, e garantire i lavoratori. Al riguardo, è stata anticipata la Cassa Integrazione a tutti i dipendenti in questo periodo di emergenza. Chiediamo a tutto il Consiglio comunale di usare rispetto per i lavoratori e per l'azienda stessa abbassando i toni affinché si possa lavorare con serenità per affrontare tutta la situazione per il bene della comunità. L'impegno dell'amministrazione, insieme al lavoro svolto dell'attuale direttore, sta dando i suoi frutti e ci siamo avviati verso la riduzione del debito: per tale motivo troviamo assolutamente strumentale l'azione della minoranza volta ad ostacolare l'attività di rilancio dell'Azienda attraverso una gestione virtuosa e puntuale. La minoranza, però, chiede di indagare sull'azienda speciale, continuando anche a contestare la modalità dell'avviso pubblico per la selezione dei componenti della dirigenza, certo non si era abituati a questa trasparenza perché non si trova agli atti alcuna procedura di evidenza pubblica in tutti gli anni precedenti".

"Ad oggi appare alquanto anacronistico che un consigliere che ha ricoperto per dieci anni il ruolo di vicesindaco pensi solo ora alla necessità di vigilare sull'azienda quando avrebbe dovuto farlo durante tutti gli anni del suo mandato ed evitare che l'azienda accumulasse i debiti ad oltranza che oggi si ritrova. Stessa cosa per l'altro consigliere, che era membro del cda dell'azienda, ragion per cui avrebbe avuto in mano gli strumenti idonei per cercare di traghettare l'azienda verso una gestione più oculata. Non l'hanno fatto quando era loro preciso dovere ed ora vogliono addossare responsabilità ad altri. Ormai il loro tempo è finito e questa maggioranza sta lavorando per riportare la situazione in una condizione di sicurezza, in piena sinergia con i lavoratori e con le Rappresentanze sindacali".