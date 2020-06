"Domani potrebbe essere il giorno della verità - commenta il Senatore Calandrini -, in cui il Governo tramite il ministro competente Paola De Micheli, sarà chiamato a dare una risposta circa la realizzazione della Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone. Dopo le indiscrezioni circa la nomina di un commissario, sia il Governo sia la Regione Lazio hanno fatto calare di nuovo il silenzio sull'opera attesa ormai da 20 anni. La provincia di Latina e le sue imprese sono stanche di aspettare e di essere confinate nell'isolamento. C'è bisogno di infrastrutture per ripartire a maggior ragione adesso, con la crisi innescata dal Covid-19. Mi auguro - conclude Calandrini - che domani dal Ministro possano arrivare chiarimenti circa il futuro di questa opera strategica".

Riflettori sempre accesi sull'autostrada Roma Latina e sulla bretella Cisterna Valmontone. A sottolineare la necessità di realizzare l'opera è ancora una volta il senatore Nicola Calandrini, attraverso un'interrogazione a risposta immediata diretta al Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli. La seduta di Question Time si svolgerà domani, 18 giugno alle ore 15.00 in Senato, con diretta sui canali Rai.

