Dopo giorni senza casi positivi, oggi la Asl di Latina ha riscontrato un tampone positivo al Covind 19. L'annuncio lo ha dato direttamente il direttore generale della Asl Giorgio Casati durante una diretta Facebook con il sindaco Damiano Coeltta. Il dato del nuovo positivo non è stato ufficializzato oggi ma andrà nel report di domani che sarà inviato alla Regione Lazio. Il caso positivo è relativo a una persona residente in provincia di Latina e la Asl sta effettuando l'indagine epidemiologica per comprendere l'esordio di questo contagio e soprattutto per isolare le persone che sono venute in contatto con il caso positivo così da porle in quarantena, come prevede il protocollo.

"Da sei giorni non registriamo casi positivi ma già domani ne avremo, perché uno è emerso nella giornata odierna - ha detto Casati nella diretta Facebook - Stiamo facendo le verifiche e posso garantire che la situazione è sotto controllo. Certo questo conferma che non dobbiamo abbassare la guardia".