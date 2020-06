Dodici milioni e 200mila euro per la sola Asl di Latina. E' questo il dato che emerge dal decreto firmato oggi dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che prevede 110 milioni di euro di investimenti per la sanità del Lazio. Un decreto che fissa anche l'obiettivo legato alla costruzione di cinque nuovi ospedali in tutto il Lazio, fra cui ci sono il nuovo "Santa Maria Goretti" di Latina e l'ospedale del Golfo.

"Il Piano - hanno fatto sapere dalla Regione - dovrà ricevere l'ok dal Ministero in autunno, per arrivare poi all'Accordo di Programma e quindi avviare cantieri e acquisti".

Per quanto riguarda il "Goretti" è in programma la realizzazione di un nuovo edificio per ampliare il nosocomio esistente.

«Bisogna rilanciare un modello di sanità diverso, dobbiamo ripensare in Italia il rapporto con l'età anziana e rivedere tema delle Rsa e delle case di cura - ha affermato il governatore Zingaretti -.. Non è più possibile avere dei luoghi dove si mettono anziani senza avere criteri stabiliti. Lavoriamo a provvedimenti che richiariscano e ridefiniscano le regole. Altro grande capitolo, oltre alla sanità, sono le nuove generazioni. Il Covid può aprire un grande tema generazionale, i ragazzi sono quelli che pagheranno di più, anche i debiti che facciamo noi per aprire cantieri. Bisogna lavorare sulla scuola e sulle Università. Nel Lazio faremo test sierologici a tutto il personale docente e non docente».

«Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti - ha aggiunto l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - ha firmato il decreto per l'ammodernamento del sistema sanitario regionale che ha un importo complessivo di 110 milioni di euro e che riguarda 18 interventi sull'intero territorio regionale, 14 dei quali prevedono un ammodernamento tecnologico».

Anche nella Asl Roma 6, che copre i Comuni dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale d'Italia, arriveranno fondi importanti: si parla di quattro milioni e 200mila euro.