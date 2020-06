Continua a fare il giro del web la commovente foto dell'abbraccio tra due infermieri per la chiusura del reparto Covid-19 dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Uno scatto che è diventato un simbolo accompagnato dalla citazione dello scrittore Paulo Coelho: «La consapevolezza della morte ci incoraggia a vivere» pubblicata sul post dall'infermiera dell'ospedale Santa Maria Goretti Claudia Longarini,

Uno scatto commovente dicevamo ma che allo stesso tempo ricorda gli enormi sacrifici fatti negli ultimi mesi soprattutto da chi, come medici e infermieri è stato in prima linea sin dal primo momento. Ed anche per questo ora, nella fase della ripresa occorre scrupolosamente continuare ad osservare tutte le misure necessarie per il contenimento del Covid-19. Il peggio per ora è passato ma non bisogna abbassare la guardia.