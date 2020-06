Cariche rinnovate in occasione dell'assemblea dei soci dell'Ambito Territoriale di Caccia Latina 1, composta da 50 delegati rappresentanti di associazioni agricole, ambientaliste, venatorie e gli enti locali, propedeutica per il rinnovo del nuovo consiglio direttivo dell'ente.

L'incontro si è svolto al Foro Appio Mansio Hotel di Latina. Risultano eletti nel nuovo consiglio direttivo: Alessandro Ferazzoli (Coldiretti), Luigi Niccolini (Confagricoltura), Augusto Bastiani (Coldiretti) in quota agricoltori. Fabio Rossato (Ekoclub), Giuseppe Trabucco (Endas) in quota ambientalisti; Angelo Musocco (Federcaccia), Rocco Morelli (Enalcaccia), Gabriele Tullio (Liberacaccia) in quota cacciatori; Federico Marfoli (delegato del Comune di Cisterna di Latina) e Patrizio Viti (delegato del Comune di Priverno) in quota enti locali.

Il nuovo Direttivo si riunirà al più presto per eleggere l'Ufficio di Presidenza dell'ente che dovrebbe spettare con molta probabilità, ad Alessandro Ferrazzoli in quota Coldiretti e che ha espresso parole di riconoscenza ed elogio, tramite un post su Facebook, verso il Presidente uscente Luciano Pieralli: «Ringrazio Luciano che per me è stato un grande maestro, un saggio, un attento cultore della pratica venatoria, sono altrettanto felice del fatto che Luciano non ci farà mancare il suo supporto, i suoi consigli, la sua professionalità, anche con questa nuova fase che verrà»