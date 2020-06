Successo per l'iniziativa "Ripuliamo Sabaudia", a sorpresa arrivano anche le telecamere della Rai. L'iniziativa è stata promossa dall'associazione Laboratorio Sabaudia e dal gruppo Anjali Yoga che quest'anno non potrà organizzare come di consueto l'International Yoga Day.

Ogni anno oltre alla pratica dello yoga sono stati lanciati messaggi importanti per quanto riguarda la tutela del territorio e quindi quest'anno il gruppo Anjali ha deciso di fare altrettanto cimentandosi nell'iniziativa.

Sono stati raccolti rifiuti su una porzione di duna, un gesto anche per dare il buon esempio alle molte persone che ieri hanno affollato le spiagge e un invito ad essere rispettosi di un ambiente così bello e così fragile.